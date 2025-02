Prefeitura de Castelo concede reajuste de 4,83% aos servidores

A Prefeitura de Castelo anunciou que os servidores municipais receberão um reajuste salarial de 4,83% a partir de março deste ano. A medida, que contempla servidores efetivos, comissionados, aposentados, contratados, pensionistas e conselheiros tutelares, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal e tem como objetivo recompor as perdas inflacionárias do período, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Valorização dos servidores

O Prefeito de Castelo, João Paulo Nali, ressaltou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e destacou que a administração municipal tem trabalhado para garantir o maior percentual de reajuste possível anualmente. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Castelo concedeu um dos maiores índices de reajuste salarial acumulado, com um total de 22,94%.

Direitos assegurados

Com essa iniciativa, a Prefeitura demonstra o reconhecimento da importância dos servidores para o bom funcionamento da administração pública e para a qualidade dos serviços prestados à população, pois o reajuste salarial é fundamental para garantir que os servidores tenham seus direitos assegurados. As remunerações dos secretários municipais, prefeito e vice-prefeito não foram reajustadas.

