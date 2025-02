Presidente Kennedy recebe Selo de Compromisso com a Alfabetização

A educação de Presidente Kennedy segue avançando. O município foi reconhecido com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, uma conquista importante que destaca os esforços da Secretaria de Educação na promoção da alfabetização infantil.

O selo é concedido às secretarias que demonstram excelência na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização.

Entre os critérios avaliados estão a colaboração entre os entes federativos, a formação de professores e gestores, além da distribuição de materiais didáticos complementares.

A honraria foi recebida pela secretária de Educação na última segunda-feira (10), pelo Ministério da Educação.

“Essa conquista reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação e com o futuro das nossas crianças. Seguimos investindo e trabalhando para garantir que cada aluno tenha acesso a um ensino de qualidade desde os primeiros anos escolares”, disse a secretária.

