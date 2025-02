Previsão do tempo em Marataízes: leia isso antes de ir à praia

Neste domingo (23), Marataízes amanhece com sol e algumas nuvens no céu, proporcionando um clima agradável para atividades ao ar livre. De acordo com o Climatempo, as temperaturas matinais variam em torno de 23°C , com umidade relativa do ar entre 64% e 97% . Os ventos sopram do leste-nordeste a uma velocidade média de 19 km/h .

Tarde com Aumento de Nebulosidade

À tarde, espera-se um aumento na nebulosidade , embora o sol continue predominando. As temperaturas máximas atingem 32°C , oferecendo uma sensação térmica mais quente. É silencioso o uso de protetor solar e hidratação constante durante as atividades externas.

Noite com Possibilidade de Pancadas de Chuva

Durante a noite, há previsão de pancadas de chuva isoladas , resultantes do acúmulo de nuvens ao longo do dia. Embora a quantidade de chuva estimada seja baixa, cerca de 0,6 mm , é aconselhável portar um guarda-chuva ao sair. A temperatura noturna permanece agradável, em torno de 24°C .

Ventos e Condições do Mar

Os ventos predominam de leste-nordeste ao longo do dia, com velocidades médias variando entre 19 km/h e 23 km/h . Para os amantes de atividades náuticas, as condições do mar permaneceram atualizadas, com algumas alterações significativas nas ondas.

Índice UV e Cuidados com a Saúde

O índice de radiação ultravioleta (UV) está classificado como extremo neste domingo. Portanto, é essencial o uso de protetor solar adequado, chapéus e óculos de sol para proteger a pele e os olhos dos contrapesos do sol. Além disso, recomendamos evitar exposição prolongada ao sol entre as 10h e as 16h.

Recomendações para o Dia

Manhã : Aproveite para realizar caminhadas, exercícios físicos ou passeios ao ar livre, sempre utilizando proteção solar.

: Aproveite para realizar caminhadas, exercícios físicos ou passeios ao ar livre, sempre utilizando proteção solar. Tarde : Mantenha-se hidratado e, se possível, evite atividades físicas intensas sob o sol forte.

: Mantenha-se hidratado e, se possível, evite atividades físicas intensas sob o sol forte. Noite : Considere a possibilidade de chuvas isoladas e planeje-se especialmente, especialmente se você tiver compromissos fora de casa.

O domingo em Marataízes promete ser de tempo estável , com sol predominante e poucas nuvens durante o dia, além de uma leve possibilidade de chuva à noite . Aproveite as condições climáticas climáticas para desfrutar das belezas naturais da região, sempre tomando os cuidados necessários com a saúde e bem-estar.

