Previsão do tempo: veja como fica o Espírito Santo nesta quarta (26)

Nesta quarta-feira (26), o cenário se mantém semelhante aos primeiros dias dessa semana. A previsão é de chuvas em todas as regiões capixabas, alternando com períodos de tempo aberto.

De acordo com o Incaper, as temperaturas seguem elevadas em todo o Estado.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e previsão de chuvas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

