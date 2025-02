Procon de Cachoeiro tem novo horário de atendimento

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim tem novo horário de atendimento. A partir desta terça (4), o órgão de defesa do consumidor passa funcionar às 8h.

De acordo com o coordenador da pasta, Fabiano Pimentel, a medida obedece ao decreto publicado na segunda-feira (3), no Diário Oficial do município.

“No Procon vamos funcionar das 8h às 16h para atendimento ao público externo e de 8h as 17h com expediente interno”, esclarece o coordenador.

O horário de funcionamento do Procon de Cachoeiro será de segunda a sexta-feira. O órgão está localizado na Rua Bernardo Horta, 210, bairro Guandu.

