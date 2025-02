Procon de Marataízes orienta idosos sobre golpes

O Procon de Marataízes visitou o Centro de Convivência Renascer (CCR), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), onde foi realizada palestra para orientar os idosos sobre golpes, sobretudo pela internet, os mais comuns hoje em dia.

O tema da palestra foi “Procon na melhor idade: informação é proteção”. Foram passadas informações a respeito da instituição e esclarecimentos com o objetivo de protegê-los de golpes.

Também foi informado, no caso de acontecer um golpe ou tentativa de golpe, qual é o procedimento que o idoso deve adotar. Ao final da palestra foi distribuído uma cartilha informativa com alguns direitos dos consumidores

Também foi informado aos idosos o endereço da nova sede do Procon e que o serviço é gratuito e todo cidadão tem acesso. O novo endereço do Procon fica na Avenida Rubens Rangel, no antigo prédio do Banestes.