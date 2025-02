Programa do governo federal impulsiona desenvolvimento em Muqui

Aconteceu, nesta quinta-feira (27), a primeira entrega das Cestas Verdes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em Muqui.

“Hoje tive o privilégio de participar da primeira entrega das Cestas Verdes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), uma iniciativa que fortalece a agricultura familiar e garante alimentos saudáveis para quem mais precisa”, afirmou o prefeito Camarão (PL) por meio das suas redes sociais.

Ao todo, serão 200 famílias e três entidades beneficiadas: APAE, Lar Frei Pedro e Casa Lar. Além disso, 31 agricultores fazem parte do projeto, impulsionando o desenvolvimento na cidade, com o fortalecimento da economia local.

Realiza a compra direta de alimentos de agricultores familiares, sem necessidade de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino.

O PAA tem tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local, e de promover o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional.

LEIA TAMBÉM: GCM de Cachoeiro recupera veículo furtado no Rio de Janeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui