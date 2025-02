Projeto “Beach Tennis” oferece aulas gratuitas em Castelo

A Prefeitura de Castelo está promovendo o Projeto “Beach Tennis”, uma iniciativa que oferece aulas gratuitas da modalidade esportiva para crianças e adultos na quadra de areia do bairro Santo Andrezinho.

As atividades ocorrem de segunda a quinta-feira e não exigem inscrição prévia, permitindo que a comunidade tenha acesso ao esporte de forma simples e acessível.

O projeto busca incentivar a prática esportiva e promover o bem-estar dos participantes, proporcionando um ambiente saudável e inclusivo para todas as idades.

As aulas voltadas ao público infantil ocorrem no fim de tarde, das 17h às 18h, enquanto os adultos podem participar das atividades no período da noite, das 18h às 19h30.

Além da gratuidade das aulas, todos os equipamentos necessários são fornecidos, garantindo que os participantes possam praticar o esporte sem custos adicionais. Com essa iniciativa, a administração municipal reforça seu compromisso com a promoção do esporte e da qualidade de vida na cidade.