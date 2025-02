Prouni: veja quando será divulgada a 1ª chamada

resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2025, será publicado pelo Ministério da Educação (MEC) às 18h (horário de Brasília) de terça-feira, 4 de fevereiro.

Os inscritos deverão conferir o resultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Esta edição do programa oferece 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 são parciais.

Documentação :

De acordo com o Edital nº 2/2025, o prazo para entrega da documentação dessa primeira chamada será de 4 a 17 de fevereiro. O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação por meio virtual/eletrônico.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento. Caso não seja possível, informará colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

Confira o cronograma do Prouni 2025/1:

Prouni 20 anos:

Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O programa ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Em 2025, o Prouni comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2024.



Nestas duas décadas, mulheres (56%) e negros (55%) foram maioria entre o público da política. Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisarem os efeitos do programa na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação. Ao todo, 1,46 milhão de bolsistas concluíram seus cursos de graduação. Já entre os estudantes que não participam do programa, o percentual cai para 36%. Os dados ressaltam o impacto social do Prouni no acesso e na conclusão do ensino superior por parte de grupos vulnerabilizados.

