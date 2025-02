Qualificar ES abre 20 mil vagas para cursos on-line gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está inscrições abertas para a 1ª oferta do Programa QualificarES – On-line Geral. Ao todo, são 20 mil vagas distribuídas em 20 cursos gratuitos de qualificação profissional.



Os cursos possuem carga horária de 120 horas. As oficinais abrangem diversas áreas do conhecimento, como: Alfabetização e Letramento, Atendimento ao Cliente, Informática Avançada, Gestão Financeira, Marketing Digital, Maquiagem, Panificação e Redação para o Enem.

Além disso, novas opções foram adicionadas à grade, como Design Gráfico e Comunicação, Photoshop Básico e Fotografia com Celular para seu Negócio.

Empregabilidade e empreendedorismo

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância do programa.

“O QualificarES é um dos pilares do nosso Governo e visa fortalecer a empregabilidade e o empreendedorismo no Espírito Santo. Com esta primeira oferta de cursos on-line em 2025, queremos alcançar ainda mais capixabas, ofertando capacitação de qualidade para que possam melhorar suas condições de trabalho e renda”, pontuou.



Edital



As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro. Para se inscrever, os interessados devem ter 16 anos ou mais, acesso à internet e ter noções básicas de informática e navegação na web.



As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site qualificar.es.gov.br. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos distintos.

