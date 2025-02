Que calor! Homem é flagrado descendo o Rio Itapemirim em uma boia

Uma imagem inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Beira Rio, na manhã deste domingo (9), em Cachoeiro de Itapemirim.

Altas temperaturas

Com as temperaturas nas alturas, um homem foi flagrado descendo, em uma boia, o Rio Itapemirim.

Nas imagens, é possível ver que, deitado em uma boia, o homem desce as correntezas do Rio Itapemirim. Ao perceber que estava sendo filmado, o cidadão, que estava buscando se refrescar do calor, faz sinal comemorando o feito.

Brincadeira perigosa

Apesar da brincadeira e da necessidade de se refrescar diante da forte onda de calor, a prática realizada pelo homem é perigosa e não é recomendada.

Leia Também: Bombeiros fazem surpresa para criança em sua festa de aniversário

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais