REDE Sustentabilidade realiza conferência estadual neste sábado (15)

Após mobilizar os municípios capixabas para as Conferências Municipais, a REDE Sustentabilidade Espírito Santo promove, neste sábado (15), a sua Conferência Estadual, reunindo filiadas e filiados para importantes discussões partidárias.

O evento será realizado no Hotel Serra Grande, em Laranjeiras, na Serra, a partir das 9h, e contará com a presença de lideranças nacionais do partido, como o Porta-Voz Wesley Diógenes, os Dirigentes Aline Gabino e Gustavo de Biase, além do deputado estadual Fábio Duarte.

A Porta-Voz da REDE Capixaba, Laís Garcia, destaca a valorização da democracia interna do partido e da participação dos filiados no fortalecimento da REDE. “Reunimos as filiadas e os filiados, mandatários e lideranças da REDE de Norte a Sul do Espírito Santo, fazendo uma construção de base nos municípios, evidenciando nossas pautas e a discussão da crise climática, um problema urgente que o mundo enfrenta”, afirma Laís.

O encontro cumpre a etapa estadual do Congresso Nacional do partido, com a eleição dos Delegados que representarão o Espírito Santo no encontro Nacional que ocorrerá em Brasília nos dias 11, 12 e 13 de abril e com a eleição dos dirigentes estaduais da REDE.

Serviço

Conferência Estadual da REDE Sustentabilidade

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 9h – credenciamento dos participantes

11h – início da pauta regimental

Local: Hotel Serra Grande, na Rua Avenida Eldes Scherrer Souza, 870, Parque Residencial Laranjeiras, Serra