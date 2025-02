Representante de Cachoeiro conquista 3º lugar no Miss ES Mirim 2025

Helena Jacone Venturim, de 10 anos, brilhou no palco do Miss ES Mini, Mirim, Juvenil, Teen e Baby, representando a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no último fim de semana. A 25ª edição do evento reuniu competidoras do Espírito Santo, destacando o talento e a beleza capixaba.

Com uma performance encantadora, Helena Jacone Venturim foi aclamada e coroada Pequena Miss Cachoeiro de Itapemirim 2025. Na categoria Mirim, ela concorreu com 14 candidatas e conquistou o 3º lugar no Miss ES Mirim, mostrando todo o seu talento e carisma.

“Foi a primeira vez que participei de um concurso. Meus pais me apoiaram muito tanto para participar quanto na preparação para a passarela, porque nunca tinha desfilado antes. O incentivo de toda minha família foi importante e tive uma noite muito especial”, afirmou.

Fotos: Divulgação/Acervo Pessoal

O concurso foi realizado no sábado, 8 de fevereiro, no espaço Ferrari Eventos, em Vitória, organizado por Thays e Ivete do Espírito Santo. Com sua elegância, Helena Jacone Venturim brilhou, trazendo ainda mais visibilidade para sua cidade no contexto do concurso estadual.

“Agradeço a Ludimila Tófano, que me apoiou e incentivou muito. Tive um dia de princesa no espaço A Capela, em Vila Velha. A Lud fez a minha maquiagem e a Gislaine Vieira deixou meu cabelo lindo para o concurso”, disse.

Para ela, a jornada nos concursos está apenas começando. Filha da jornalista Anna Paula Bonato e do engenheiro Gabriel Venturim, a Pequena Miss Cachoeiro de Itapemirim 2025 agora pode representar a cidade e o estado no concurso nacional Pequena Miss Brasil.

