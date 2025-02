Reunião discute revitalização do Mercado Municipal em Cachoeiro

Na tarde desta segunda feira (10) a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, participou de uma reunião para discutir a revitalização e segurança do entorno do Mercado Municipal do Amarelo. O encontro reuniu comerciantes e moradores da região, além de representantes de diversas secretarias municipais.

Durante a reunião, foram abordados temas essenciais como a poda das árvores, a questão do estacionamento, a utilização do mercado municipal e a situação dos moradores de rua.

A poda das árvores foi destacada como uma medida necessária para garantir a segurança e a boa circulação nas vias, além de proporcionar um ambiente mais acolhedor para todos.

Sobre a otimização do estacionamento na região, o objetivo é melhorar a mobilidade urbana e facilitar o acesso dos cidadãos e comerciantes. Também foram apresentadas sugestões para fortalecer o comércio local e valorizar o Mercado Municipal, tornando-o mais acessível e funcional para a população.

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, enfatizou a importância da reunião para a construção de soluções integradas: “Essa reunião foi fundamental para ouvirmos as demandas da população e construirmos, de forma coletiva, soluções para a revitalização e segurança do Mercado Municipal do Amarelo. Estamos comprometidos em trabalhar junto com as demais secretarias e a comunidade para garantir melhorias concretas para nossa cidade”, destacou.

A discussão sobre a situação dos moradores de rua também teve destaque, com a proposta de desenvolver políticas públicas mais eficazes para a inclusão social e o acolhimento dessas pessoas.

O encontro contou com a presença dos secretários municipais Norma Ayub (Desenvolvimento Social), Clayton Siqueira (Segurança e Trânsito), Rodolpho Maia (Esporte, Lazer e Qualidade de Vida), Mauro Sá (Agricultura), Rogério do Carmo (Meio Ambiente e Urbanismo) e Larissa Patrão (Cultura e Turismo).

A participação de todos foi essencial para a construção de propostas concretas e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a melhoria da região. A Prefeitura de Cachoeiro reforça seu compromisso com a população e segue trabalhando para tornar a cidade mais organizada, segura e acessível para todos.