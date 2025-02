Reunião sobre obra da ponte de Marobá é realizada com a comunidade

Na última terça-feira (18), a comunidade de Marobá recebeu a reunião de encerramento da obra da nova ponte, promovida pela Prefeitura de Presidente Kennedy e o consórcio responsável pela execução do projeto. O evento faz parte das exigências do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para o cumprimento do Programa de Comunicação Social com a população local.

Durante a reunião, foi apresentado um panorama completo das etapas da obra, incluindo o processo de licenciamento ambiental, o atendimento às condicionantes do IEMA e os trabalhos realizados para garantir a segurança e a eficiência da estrutura. A iniciativa reforça o compromisso com a transparência e o diálogo com a comunidade, assegurando que todas as medidas necessárias foram devidamente cumpridas.

A nova ponte representa um avanço significativo para a mobilidade local, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os moradores da região.

