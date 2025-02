Rotary Club Cachoeiro doa equipamentos ao Lar João XXIII

Na última quarta-feira, o Lar João XXIII, instituição de acolhimento em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu uma importante doação do Rotary Club Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa, que contou com a presença de diversas autoridades locais, como a primeira dama Norma Ayub e a governadora do Rotary, Denise Vieira, visa fortalecer a infraestrutura de saúde da instituição e garantir o bem-estar dos acolhidos.

A doação, no valor aproximado de R$ 8 mil, foi viabilizada por meio do Subsídio Distrital da Fundação Rotária, braço financeiro do Rotary International. Os itens entregues incluem aparelhos de aferição de pressão, termômetros digitais, luvas e outros materiais essenciais para o dia a dia do Lar.

Presenças e Apoio

O evento contou com a participação de diversas figuras importantes da comunidade, demonstrando o apoio e reconhecimento à iniciativa do Rotary Club. Além da primeira dama e da governadora do Rotary, estiveram presentes o presidente do clube, Carlos Dercy, a gerente da unidade, Roberta, o Padre Josimar, a secretária de Saúde, Renata Fiório, Michele Fernandes da Secretaria de Direitos Humanos, e o coordenador da Defesa Civil e rotariano, João Darós.

Impacto da Doação

A doação dos equipamentos representa um importante reforço para o Lar João XXIII. Isso permite um atendimento ainda mais completo e qualificado aos acolhidos. A aquisição de aparelhos de aferição de pressão e termômetros digitais possibilitará um monitoramento mais preciso da saúde dos residentes. As luvas e demais materiais garantirão a higiene e segurança no ambiente.

A Magia do Rotary em Ação

A iniciativa do Rotary Club Cachoeiro de Itapemirim é um exemplo concreto do compromisso da organização com o bem-estar da comunidade. Os rotarianos, em parceria com seus colaboradores, realizam projetos transformadores em todo o mundo, demonstrando a “magia do Rotary” em ação: fazer o bem no mundo.

