Roubos de carga no Espírito Santo dobram, aponta estudo

Os roubos de cargas no Brasil em 2024 se concentraram na região Sudeste, onde 80% dos casos aconteceram, segundo estudo do Centro de Inteligência da Overhaul, empresa global de monitoramento de cargas. A Rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo e a mais movimentada da região, foi o cenário de uma em cada 15 ocorrências do país no ano.

São Paulo teve a maior parcela dos roubos de cargas no Brasil, com 43%, seguido por Rio de Janeiro (29%) e Minas Gerais (6%). Juntos, os três estados tiveram uma participação quatro pontos percentuais maior que em 2023. Já o Espírito Santo foi uma das unidades com maior crescimento em participação no resultado, saindo de 1% para 2% em 2024.

Só Pernambuco superou a alta registrada pelo estado capixaba, saltando de 1% para 4%, e levando o Nordeste ao segundo lugar geral isolado, com 10%. Em 2023 a região empatou com a Sul, que fechou o ano passado em 7%, graças a quedas expressivas da parcela de roubos de carga no Paraná (de 6% para 4%) e no Rio Grande do Sul (de 3% para 1%).

O ranking dos dez estados com maior número de roubos é composto por Bahia (3%), Mato Grosso (2%) e Santa Catarina (1%). Quanto aos dias e horários das ocorrências, 59% aconteceram entre terça e quinta-feira e 47%, entre 6h e 12h, padrão similar ao dos anos anteriores. A faixa de 9 da manhã ao meio-dia concentra 36% do total dos casos.

Reginaldo Catarino, gerente de Inteligência da Overhaul Brasil, revela que “os roubos de cargas no Brasil têm relação direta com mudanças de comportamento de consumo, questões macroeconômicas, avanço da produção agrícola e crescimento da informalidade e a falta de infraestrutura nas estradas e paradas seguras”.

Rodovias

Nesta edição do relatório, a Overhaul fez um recorte sobre a Via Dutra. O trecho de 401 km entre as duas maiores cidades brasileiras foi palco de 6,79% das ocorrências do país em 2024. Isso representa 73% dos roubos de carga de toda a BR-116, rodovia da qual a Dutra é parte e se estende por 4713 km entre Jaguarão (RS) e Fortaleza (CE).

Assim como nas demais estradas, os criminosos preferem agir entre terça e quinta-feira, que concentram 60% dos casos. Há uma diferença, no entanto, em relação aos horários, com 63% de ocorrências entre as 19h e às 10h. Desde o ano passado, a rodovia passa por interdições diárias para obras, sendo a maior delas na Serra das Araras, em Piraí (RJ).

Soluções

Para evitar tantas ocorrências de roubos de cargas, Reginaldo recomenda a inclusão de profissionais especializados em gestão de riscos da cadeia de suprimentos, responsáveis por planejar as viagens, elaboração de formas antecipadas de planejamento e organização das operações de transportes, além do aprimoramento do uso de tecnologias para análises estatísticas que possibilitem aplicar predições e, assim, aumentar a eficiência das práticas preventivas.

“Nosso estudo destaca ainda soluções como a escolha de rotas com pontos de paradas seguros, com configurações particularizadas da tecnologia de rastreamento para os embarques, bem como o emprego de múltiplas camadas de proteção que precisam ser estrategicamente identificadas e empregadas para cada operação”, destaca o gerente de Inteligência.

Metodologia

A pesquisa, no entanto, mostra diferenças significativas em relação aos tipos de cargas e às circunstâncias dos roubos. Um terço do total roubado no ano passado foi de alimentos e bebidas, enquanto em 2023 as cargas diversas chegaram a 51% do total. Situação similar ocorre com os casos de fraude, que foram de 14% para 1% da amostragem total.

Isso se deve, principalmente, às mudanças de metodologia dos dados oficiais de alguns estados, que passaram a registrar os roubos de cargas de forma mais precisa. Além dos dados oficiais das secretarias estaduais de segurança e do Sinasp (Sistema Nacional de Segurança Pública), o Departamento de Inteligência da Overhaul ainda reúne informações de empresas dos setores de segurança e transportes, que são checados pela equipe de inteligência da empresa e com o uso de inteligência artificial.