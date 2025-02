Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta segunda-feira (10) de futebol tem Sampaio Corrêa e Vasco pelo Campeonato Carioca. O jogo será pela nona rodada, no Lourivaldão, às 20h.Contudo, onde assistir Vasco e Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida terá transmissão será no Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

O Sampaio Corrêa ocupa, atualmente, a sexta posição na tabela. O time vem de derrota para o Fluminense e acumula 12 pontos.

Já o Vasco, que está com 13 pontos, é o terceiro colocado. Se vencer o confronto desta segunda, o time pode assumir a vice-liderança da competição.

