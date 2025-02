São Brás: quem é o protetor da garganta e padroeiro dos radialistas?

Nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, a Igreja Católica lembra São Brás. O santo, conhecido como o protetor contra as doenças da garganta e considerado o padroeiro dos radialistas, será celebrado nas Comunidades Eclesiais de Base das Paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

“Quem puder ir à Celebração da Palavra ou na Santa Missa, vá… nessas celebrações, de forma especial, pediremos a intercessão de São Brás pela nossa cura física e espiritual, rezando a tradicional benção da garganta”, convidou o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, em seu programa “A Voz do Pastor”.

A “bênção de São Brás” ou “bênção da garganta”, se faz tradicionalmente cruzando duas velas sobre a garganta do fiel, rezando a oração: “Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”.

Quem foi São Brás?

São Brás foi um médico e também Bispo de Sebaste entre os séculos III e IV do cristianismo, na Armênia Bizantina (o que hoje é a Turquia). Sua conversão ao cristianismo se deu graças à caridade exercida na sua profissão de médico.

Viveu como eremita, cova no Monte Argeu. Diante da morte do antigo Bispo de Sebaste, e com a fama de santidade deste homem, o povo clamou que aquele eremita fosse seu pastor a conduzi-los a Deus. Assim, foi ordenado Bispo daquele lugar.

Viveu no tempo de perseguição do império Romano. Foi torturado e executado como mártir a mando do imperador Licinio por não renegar sua fé e por amar a Cristo e a Igreja mais que o mundo. Assim, em 316 ele foi martirizado, sendo degolado.

“A história de São Brás é popularmente conhecida justamente por conta do caminho do seu martírio. Ele encontra uma mãe aflita com seu filho no colo que desfalecia por causa de uma espinha de peixe na garganta. Seu amor ao próximo como médico, não só do corpo mas da alma (por ser bispo), fez com que ele parasse, olhasse ao céu e orasse a Deus clamando a cura daquela criança”, conta Lisboa.

Diante do milagre da cura da garganta daquela criança, São Brás é invocado como padroeiro da cura das doenças da garganta.

