Secretaria de Esportes sedia palestras para atletas da Desportiva

Até o fim de fevereiro, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai sediar uma série de palestras motivacionais organizadas pela Desportiva Ferroviária.

As ações são destinadas aos atletas da categoria sub-20 do clube, as atividades visam fortalecer a disciplina, o planejamento e o desenvolvimento esportivo dos jogadores.

Nesse sentido, os encontros vão acontecer semanalmente no auditório da Sesport. Serão abordados temas como o planejamento e a organização dos treinos, além de questões relacionadas à mentalidade competitiva e à disciplina dos atletas.

As palestras são conduzidas pelos treinadores da equipe. O preparador físico Plácido Andrade destacou a importância desses momentos para a evolução dos jogadores.

“Toda semana nós trazemos os atletas aqui na Sesport para essas palestras. O objetivo é esboçar todo o trabalho que está sendo desenvolvido e mostrar para eles a importância da parte organizacional, tanto das sessões de treino quanto do planejamento”, afirmou Plácido Andrade.

A equipe também realiza parte dos treinamentos na academia de alto rendimento da Sesport, localizada no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória.

