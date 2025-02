Sedu lança Guia de Cursos da EJA Integrados à Educação Profissional

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou a versão atualizada do Guia de Cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional. A publicação, regulamentada pela Portaria nº 066-R, de 06 de janeiro de 2025, apresenta as organizações curriculares dos cursos que passarão a vigorar a partir do primeiro semestre de 2025.



O novo material contempla, além da relação das organizações curriculares vigentes para os ingressantes, as diretrizes operacionais e pedagógicas que orientam a oferta da EJA articulada à Educação Profissional. O documento é um instrumento essencial para estudantes, educadores e gestores educacionais, pois detalha a estrutura curricular e os caminhos possíveis para quem deseja concluir sua formação e se qualificar profissionalmente.



De acordo com a gerente da Educação de Jovens e Adultos, Mariane Berger, esta iniciativa reafirma o compromisso da Sedu com a consolidação da EJA Profissional como uma política pública essencial para o Estado. “A proposta busca ampliar as oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade regular”, frisou.



Ainda segundo a servidora, a oferta de cursos técnicos de nível médio e cursos de qualificação profissional de níveis fundamental e médio visa a alinhar a formação básica ao ensino técnico, proporcionando uma educação mais completa e voltada para as exigências do mundo do trabalho.



“Compreendemos que essa oferta, além de possibilitar a certificação do Ensino Médio promove a qualificação dos estudantes. Portanto, é uma política pública de inclusão educacional e social, visto que amplia as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho”, disse.

Confira o Guia de Cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional na integra.