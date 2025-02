Buscando incentivar o hábito da leitura, bem como aprimorar o desenvolvimento de habilidades essenciais em Língua Portuguesa e Ciências no Ensino Fundamental (EF) Anos Finais, a Secretaria da Educação (Sedu) promove o projeto Aventuras Literárias. A iniciativa disponibiliza sequências didáticas interdisciplinares baseadas em obras literárias, beneficiando tanto professores quanto estudantes.

De acordo com a gerente da Educação Infantil e do EF, Rafaela Teixeira Possato, a ação tem como proposta integrar literatura e ensino. As sequências didáticas foram elaboradas para proporcionar um aprendizado mais dinâmico e envolvente. “As obras selecionadas já foram enviadas a todas as escolas que atendem essa etapa de ensino, garantindo que os materiais estejam acessíveis a toda a rede pública”, destacou a servidora.

Rafaela Teixeira Possato explicou que, para ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, todas as obras serão disponibilizadas em versão digitalizada, contando com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e tradução em Libras. Dessa forma, o projeto garante inclusão e equidade no acesso ao conhecimento, atendendo às diferentes necessidades dos estudantes.

Desse modo, o programa não apenas fomenta o interesse pela leitura, mas também busca potencializar aprendizagens fundamentais para a formação integral dos alunos. “Com essa iniciativa, a Sedu reforça seu compromisso com a educação de qualidade, oferecendo ferramentas inovadoras para o ensino e promovendo o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes capixabas”, frisou.