Sedu realiza formação para Professores Coordenadores de Inovação

Na última quinta-feira (20), a Secretaria da Educação (Sedu), por meio do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), realizou a Formação Inicial para Professores Coordenadores de Inovação. O evento é um dos passos para a implementação do Programa Escola do Futuro neste ano de 2025.

A ação teve como objetivo capacitar os novos Professores Coordenadores de Inovação (PCI) das escolas contempladas pelo Programa Escola do Futuro, oferecendo um panorama sobre suas atribuições, responsabilidades e instrumentos de monitoramento. A formação também buscou fortalecer a rede de educadores inovadores, promovendo a troca de experiências e boas práticas.

A formação proporcionou uma imersão no tema “PCI no país da inovação”, permitindo que os participantes compreendessem melhor seu papel na implementação de metodologias inovadoras dentro das escolas. Além disso, a participação de cinco PCI de unidades certificadas em 2024 enriqueceu o encontro, trazendo exemplos reais e inspiradores para os novos coordenadores.

