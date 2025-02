Semana da Mulher: Programação Especial nos CRAS de Cachoeiro

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está organizando uma série de atividades em todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade para celebrar o Dia Internacional da Mulher. As ações incluem rodas de conversa, palestras e atividades voltadas para a valorização e fortalecimento das mulheres da comunidade.

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destaca a importância da iniciativa: “O Dia Internacional da Mulher é um momento para reforçarmos a importância da igualdade de gênero e da valorização feminina. Com estas ações, buscamos proporcionar momentos de reflexão, aprendizado e fortalecimento para as mulheres cachoeirenses”, disse.

Confira a programação:

CRAS BURARAMA

PAIF em MONTE ALEGRE

Data e horário: 18/03 às 13h30

Atividade: Roda de Conversa com a advogada Grazielle Maraboti

Tema: LIBERDADE X ADMIRAÇÃO

GRUPOS DE MONTE ALEGRE

Data e horário: 13/03

Horários: 8h30 / 9h30 / 13h00 / 14h00

Atividade: Roda de conversa

Grupos participantes:

Chocalho M e V

Tambor

Bateria

Guitarra M e V

Tantan M e V

BURARAMA

Data e horário: 10/03 às 15h

Atividade: Roda de conversa

Grupo participante: Descobrindo a Vida

Data e horário: 11/03 às 8h30 e 14h

Atividade: Roda de conversa

Grupo participante: Amizade Matutino e Amizade Vespertino

Data e horário: 11/03 às 9h30

Atividade: Roda de conversa

Grupo participante: Pipoca

Data e horário: 19/03 às 14h

Atividade: Roda de conversa e ações sobre autocuidado

Grupo participante: Algodão Doce

Convidados: Profissionais da comunidade que atuam na área do autocuidado

PACOTUBA

Data e horário: 06/03 às 9h e 13h

Atividade: Roda de conversa

Grupo participante: Pique Pega e Pula Corda Matutino e Vespertino

Village da Luz

Data e Horário: 10/03 às 8h30

Atividade: Palestra

Nome do grupo: Melhor Idade e Vida Feliz

Convidada: Psicóloga Larissa Camargo

Alto União

Data e Horário: 06/03 às 13h30

Atividade: Roda de conversa com um dia de beleza

Nome do grupo: As Empoderadas

Convidada: Raquel Oliveira

CCVM

Data e Horário: 06/03 às 9h

Atividade: Palestra com o tema “Respeito e Valorização da Mulher Idosa”

Ação Social: Celebração das conquistas femininas, reforço da luta pela igualdade de direitos e suporte às mulheres em diversas áreas.

Desfile: Customização de roupas e calçados dos anos 80 feito pelas participantes.

Nome do grupo: Viver e Conviver

Convidados: Gabriel Salvarez (Psicólogo), Gerlane Lopes (Especialista na Beleza Feminina) e Maria Eduarda Cabelino (Modelo e Design)

CRAS SCFV Itinerante

Data e Horário: 12/03 às 13h30

Local: CRAS Alto Independência

Atividade: Palestra

Nome do grupo: Grupo Mulheres Timbó

Convidada: Psicóloga Adriana (CRAS Village)

Alto Independência

Data e Horário: 12/03 às 9h

Atividade: Roda de conversa

Nome do grupo: Sabedoria

Convidada: Marina Balarini (Psicóloga)

CRAS Itaoca

Data e Horário:

12/03 às 9h e 14h – Roda de conversa e confecção de lembranças e cartaz

06/03 às 9h e 14h – Roda de conversa e confecção de lembranças e cartaz

10/03 às 9h – Palestra e confraternização

Nome dos grupos:

12/03: Pingo de Gente

06/03: Raio de Sol e Conectados

10/03: Nossa Alegria

Aeroporto

Data e Horário: 13/03 às 9h

Atividade: Roda de conversa

Convidada: Denise Barros (Psicanalista e Terapeuta)

Jardim Itapemirim

Data e Horário: 07/03 às 8h30

Atividade: Roda de conversa

Convidada: Dr. Dara Dias (Biomédica e Terapêutica Integrativa)

A programação especial busca fortalecer a autoestima e a união entre as mulheres, promovendo espaços de escuta, aprendizado e empoderamento.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça seu compromisso com a igualdade de gênero e convida todas as mulheres a participarem das atividades oferecidas nos CRAS do município. Para mais informações, procure a unidade mais próxima e faça parte dessa celebração.

