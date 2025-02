Senador capixaba pede intervenção dos EUA no Brasil em vídeo polêmico

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Marcos do Val (Podemos-ES) pedindo que os Estados Unidos intervenham no Brasil. Em tom exaltado, o parlamentar critica o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e afirma que o país teria sofrido um golpe.

“Vamos pedir, pelo amor de Deus, que os Estados Unidos invadam o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo. Agora o Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir”, declarou Do Val.

Golpe

Durante a gravação, o senador eleva o tom e profere xingamentos, sugerindo que o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo faria parte de um suposto golpe, com a conivência do STF. “O que mais falta para vocês entenderem é que nós tomamos o golpe? Eu odeio quando eu escuto isso. É porque estão espalhando desinformação, espalhando fake news. Temos que controlar as redes sociais. É para terminar de dar o golpe! É para fechar o caixão!”, disse.

Do Val, que enfrenta sanções impostas pelo Judiciário e tem suas redes sociais sob monitoramento, também criticou a postura do Congresso Nacional diante dos acontecimentos. “Acabou a nossa democracia! Nós estamos lidando com gente louca no poder, que entendeu que o poder é muito maior do que imaginava, e temos um Congresso covarde”, afirmou.

Grande repercussão

A gravação gerou grande repercussão nas redes sociais, com críticas e apoio ao posicionamento do senador.

O que diz o senador?

A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador, porém, até a publicação desta matéria não obtivemos o retorno. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais