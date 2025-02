Crise no PL: após conflito com Magno, Manato pode ir para o NOVO

O ex-deputado federal também avaliou a gestão do governador Renato Casagrande (PSB) como “dentro da normalidade” e positiva.

O ex-deputado federal Carlos Manato pode estar de saída do PL no Espírito Santo. Após perder espaço dentro da legenda, o médico e político tem buscado alternativas para viabilizar sua candidatura ao Senado em 2026. Entre os diálogos, um dos principais foi com o partido NOVO, liderado no Estado por Iuri Aguiar.

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, Manato reafirmou sua intenção de disputar uma vaga no Senado e criticou a falta de diálogo dentro do PL capixaba. “Fiquei muito honrado com a receptividade do NOVO. Continuarei dialogando com todos os partidos que compartilham dos mesmos ideais”, declarou.

O ex-deputado também afastou a possibilidade de recorrer à direção nacional do PL para intervir na crise local. “Não faz parte do meu perfil buscar esse caminho. Se conseguir resolver aqui no Estado, ótimo. Caso contrário, procurarei outra legenda”, afirmou.

Dialogando

O ex-vice-presidente do partido NOVO no Espírito Santo, Luciano Lintz, afirmou que a legenda está intensificando o diálogo com diversas forças políticas com as quais possui afinidades. Segundo ele, essa movimentação faz parte da estratégia para definir os rumos do partido nos próximos anos.

“Estamos conversando com diferentes lideranças, como o ex-governador Paulo Hartung, o vice-governador Ricardo Ferraço, além dos prefeitos Theodorico Ferraço, de Cachoeiro de Itapemirim, e Hélio Lima, de Atílio Vivácqua, entre outros. Recentemente, tivemos uma conversa franca e aberta com o ex-deputado federal Carlos Manato, que teve uma expressiva votação em 2022 e é um nome de destaque na direita capixaba”, destacou Lintz.

Apesar das tratativas, o dirigente reforçou que ainda não há qualquer definição sobre alianças futuras. “Seguimos dialogando em todo o Estado, buscando entendimento e avaliando os melhores caminhos para o NOVO até 2026. No entanto, até o momento, não temos nada fechado com ninguém”, afirmou.

Luciano Lintz, que deixou a vice-presidência estadual do partido, assumiu, no último dia 7 de fevereiro, a presidência do diretório municipal do NOVO em Cachoeiro de Itapemirim.

Manato ao lado do Presidente do Partido Novo no ES, Iuri Aguiar.

Disputa interna e reação de Magno Malta

A tensão dentro do PL aumentou após declarações do senador Magno Malta, presidente estadual do partido, que indicou que a vaga ao Senado em 2026 deve ficar com o deputado federal Gilvan da Federal. Malta foi enfático ao dizer que Manato já não faz parte do projeto da legenda e mencionou que a insatisfação do ex-deputado pode ter sido motivada por seu apoio a candidatos de outros partidos nas eleições municipais de 2024.

Em nota oficial, Magno Malta reafirmou que o PL terá chapa completa para as eleições de 2026 e que a definição dos candidatos será feita internamente. “A vaga para o Senado será preenchida, e Gilvan da Federal vem sendo nosso pré-candidato há dois anos. Além disso, não há necessidade de expulsão formal de filiados que apoiaram candidatos de outras legendas, pois eles mesmos se excluíram ao tomar essa decisão”, destacou.

Apoio condicionado a candidatura ao Senado

Manato também comentou sobre a possível candidatura do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ao governo do Estado. Ele elogiou a gestão do prefeito e afirmou que Pazolini tem se movimentado para viabilizar sua pré-candidatura. Entretanto, ao ser questionado se o apoiaria, deixou claro que a decisão dependerá da possibilidade de disputar o Senado pelo Republicanos.

“Dentro da normalidade”

O ex-deputado federal Carlos Manato avaliou a gestão do governador Renato Casagrande (PSB) como “dentro da normalidade” e positiva. Durante sua declaração, destacou a iniciativa do governo de adotar uma proposta semelhante à que ele havia defendido anteriormente para a realização de cirurgias eletivas aos sábados. “Gostei que agora vão aproveitar meu projeto de comprar cirurgias eletivas no sábado. O meu era mais abrangente, incluindo também domingos e feriados. Cerca de 85% das cirurgias eletivas exigem apenas um dia de internação”, afirmou.

Além disso, Manato comentou sobre sua relação com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), ressaltando o respeito mútuo, apesar de diferenças políticas. “Tenho uma boa relação com Ferraço, mas não conversamos sobre política. Acredito que estamos em espectros diferentes, mas a democracia exige diálogo e respeito”, pontuou.

Nos bastidores, a movimentação de Manato e as disputas internas dentro do PL devem ganhar força nos próximos meses, movimentando o cenário político capixaba para as eleições de 2026.

