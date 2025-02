Som irregular no carnaval gera multa e apreensão em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta preparou uma extensa programação musical para o Carnaval 2025. Tem bloquinho, tem matinê e tem show nos palcos. Tudo para que a festa seja boa e a convivência ainda melhor. Por isso, a legislação municipal proíbe caixas e carros de som nas praias e praças. Quem desobedecer à lei terá o equipamento apreendido e pagará multa de R$ 1.950.

Em casos de reincidência, a multa pode dobrar e até triplicar. O autuado tem 20 dias úteis a partir do recebimento do auto de infração para apresentar defesa. Para receber de volta o equipamento apreendido, será necessária a assinatura de Termo de Compromisso de Restituição de Bens Apreendidos.

A Guarda Ambiental e Guarda Municipal vão orientar os banhistas sobre as regras para evitar apreensões e multas. A prefeitura conta com os proprietários de quiosques e outros estabelecimentos para informar a clientela. As regras são estabelecidas pela Lei 1.525/2022 e pelo Decreto 5.729/2017.

