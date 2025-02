Suspeito de ameaçar ex-companheira é preso em Mimoso do Sul

Na manhã desta terça-feira (11), a Delegacia de Mimoso do Sul prendeu um homem de 35 anos, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem é suspeito de ameaçar sua ex-companheira e descumprir a medida protetiva em seu desfavor.

A prisão do indivíduo ocorreu próximo a uma residência, na localidade de Santo Antônio do Muqui, em Mimoso. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde encontra-se a disposição da Justiça.

