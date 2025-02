Suspeito de assaltar residências é preso pela Polícia Civil no ES

Um homem de 23 anos foi preso, na última quinta-feira (13), suspeito de praticar diversos furtos nas cidades de Venda Nova do Imigrante e Aracruz.

A operação da Polícia Civil recebeu apoio das Delegacias Especializadas de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante e de Aracruz. A Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) também estiveram presentes.

O suspeito foi preso por agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) no bairro Santa Clara, em Vila Velha. Entretanto, no carro interceptado, os agentes encontraram vários objetos provenientes dos crimes como talheres, alicate de pressão, porta pratos, entre outros objetos. Além disso, um aparelho celular e R$ 420,00 em espécie também estavam com o suspeito.

A investigação apontou que, juntamente com outros indivíduos já identificados, o homem de 23 anos é suspeito de integrar uma associação criminosa responsável por nove furtos de residência na cidade de Aracruz neste mês e dois furtos em residências na cidade de Venda Nova do Imigrante, ocorridos nessa quarta-feira (12).

O grupo arrombava as portas das residências, retirando as maçanetas, e furtava diversos objetos de valor dos imóveis. As investigações continuam em andamento, de forma conjunta entre as duas Delegacias, com o objetivo de prender os outros dois integrantes do grupo e recuperar os objetos furtados.

O suspeito de 23 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Leia também: PRF recupera carro roubado há dois anos em cidade do Espírito Santo