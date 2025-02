PRF recupera carro roubado há dois anos em cidade do Espírito Santo

Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro clonado no bairro Portal Club, em Guarapari.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 08h20, quando uma equipe identificou um Honda Civic branco com suspeita de clonagem. Durante a fiscalização, foi constatado que os sinais identificadores do veículo estavam íntegros, porém, correspondiam a outro Honda Civic, registrado como roubado em 14 de novembro de 2022, em Cariacica.

O condutor informou ter adquirido o automóvel por meio de uma transação realizada em uma rede social, na qual trocou o veículo por uma VW Amarok. Ele alegou ainda que, após a negociação, perdeu o contato com o vendedor.

Os agentes conduziram o motorista até a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari, onde ficará a disposição da justiça.

