Suspeito de matar o próprio filho, de seis anos, é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, no fim da tarde deste sábado (1º), um homem de 37 anos, suspeito de ter assassinado o próprio filho de 6 anos, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. A prisão ocorreu no bairro Goiabeiras, em Vitória.

Entenda o caso

Na última quinta-feira (30), uma criança, de seis anos, foi encontrada sem vida na casa de seu pai, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, o avô da criança relatou que encontrou o menino sem vida e que acredita que tenha sido o pai da criança, seu enteado, que tenha cometido o crime.

Os policiais entraram na residência e encontraram a vítima sem vida com espumas nos lábios, entretanto, não havia sinal de violência. O pai da criança não estava no local.

Testemunhas informaram que o suspeito e a mãe da vítima estavam separados e que ela possuía uma medida protetiva contra ele. Eles contaram que o homem havia ameaçado os filhos de morte recentemente e afirmado que tiraria sua própria vida em seguida.

A mãe da criança precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pois passou mal quando tomou ciência do ocorrido.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

