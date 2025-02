Suspeito de tráfico de drogas é preso em cidade do Espírito Santo

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Colatina, cumpriu na última sexta-feira (21), mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem de 29 anos suspeito de praticar os crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

A ação policial ocorreu durante escala operacional Iseo, no bairro Vila Nova, em Colatina. Os policiais localizaram o indivíduo na residência em que convivia com seus pais.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito, o indivíduo em questão teve o mandado de prisão contra si cumprido, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Colatina para os procedimentos de praxe e, posteriormente, ao sistema prisional.

