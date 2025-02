Suspeitos de tráfico de drogas são presos durante ação da PC em Guaçuí

Na noite da última terça-feira (4), a Polícia Civil de Guaçuí realizou uma ação para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão de três pessoas por envolvimento com tráfico drogas no bairro Santa Cecília.

De acordo com informações do delegado Levy de Santana Carvalho, responsável pela operação, a ação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão contra A.M.R, de 31 anos. No local, os policiais encontraram quatro tabletes pequenos de maconha, com um total de 40 gramas, e 1 sacola com 225 gramas de cocaína, além de balança de precisão e material para embalar drogas.

Os policiais encontraram ainda no local, alvo do mandado de busca e apreensão, uma televisão, dada em troca de drogas ao suspeito detido, cinco aparelhos celulares, 10 relógios e a quantia de R$ 169,00 em dinheiro.

No local, além do proprietário do imóvel, também foram presos: M.O.S., e R.P.S.G., ambos de 21 anos, que estariam participando do tráfico de drogas na região. Além deles, outras três pessoas estavam no local comprando drogas, e foram detidas.

Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Guaçuí. As três pessoas que estavam comprando drogas foram ouvidas e liberadas. Já os outros três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Ação no bairro Santo Antônio

Além da ação no bairro Santa Cecília, os policiais seguiram ainda até o bairro Santo Antônio, no local conhecido como “Morro Antônio Martins”, para cumprir dois mandados de prisão. No entanto, os alvos não foram localizados.

