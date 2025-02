Tempo no Espírito Santo: confira a previsão para esta quarta (19)

Nesta quarta-feira (18) a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas rápidas na madrugada e na manhã no litoral norte do Espírito Santo, enquanto nos demais horários o tempo fica aberto.

De acordo com informações do Incaper, nas demais áreas, o céu apresenta poucas nuvens e faz calor; entretanto, na metade sul do estado, incluindo a Grande Vitória, quase nenhuma nuvem se forma.

Há risco de baixa umidade relativa do ar em trechos das regiões Sul e Serrana, onde os índices podem ficar abaixo de 30% à tarde. O vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Na Grande Vitória, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral, com chance de rajadas. Há risco de baixa umidade do ar (abaixo de 30%) à tarde, especialmente no trecho mais a oeste.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Há risco de baixa umidade do ar (abaixo de 30%) à tarde, especialmente no trecho mais a oeste. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Noroeste, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Há risco de baixa umidade do ar (abaixo de 30%) à tarde, especialmente no trecho mais ao sul. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 38 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca e rápida na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Vento moderado pelo litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.