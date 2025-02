Tio e sobrinho saem para passear em cidade do ES e o pior acontece

Um homem, de 23 anos, foi assassinado a tiros no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha, na noite deste sábado (1).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o tio da vítima contou que ele e a vítima estavam em uma moto quando o jovem foi baleado, entretanto, ele não soube dizer quem efetuou os disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do jovem.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, entretanto, outros detalhes da investigação não serão divulgados.



O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



Qualquer informação sobre a autoria e/ou motivação do crime pode ser compartilhada, de forma anônima, através do disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Estado.

Leia também: Jovem é assassinada a tiros enquanto conversava com amiga no ES