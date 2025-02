Trabalhador sofre acidente e acaba soterrado em cidade do ES

Um trabalhador ficou soterrado na manhã desta quarta-feira (5), enquanto trabalhava em uma estrada na localidade de Boa Esperança, em São Mateus.

De acordo com informações, a vítima teria entrado em uma escavação; entretanto, devido a um deslizamento de terra, acabou sendo soterrada.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar os primeiros socorros.

Mais informações em instantes.

