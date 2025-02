Três filhotes de ave criticamente em perigo de extinção nascem no ES

A equipe do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada encontrou um bando com 3 filhotes e 3 adultos de saíra-apunhalada na Reserva Kaetés, no município de Castelo, no Espírito Santo. São conhecidos menos de 20 indivíduos vivos na natureza e esses três nascimentos representam um grande passo para manutenção e crescimento dessa população. Os 3 filhotes nasceram na temporada reprodutiva 2024-25 que começou em setembro e vai até março deste ano.

Segundo os pesquisadores foi uma experiência emocionante. “Estávamos monitorando apenas dois indivíduos naquele ponto da reserva e foi uma grata surpresa encontrarmos seis deles, inclusive um pássaro alimentando outro. O sentimento é de que o trabalho pesado valeu a pena”, relata Victor Vale, supervisor do programa.

A saíra-apunhalada é a única ave exclusiva do Espírito Santo e é considerada criticamente ameaçada de extinção globalmente. Desde 2020 o Instituto Marcos Daniel desenvolve um programa de conservação para promover a proteção, monitoramento e aumento populacional da espécie, além de ações de educação ambiental e engajamento comunitário.

“Promover o sucesso da reprodução da saíra-apunhalada na natureza e a proteção do seu habitat natural são as únicas formas viáveis atualmente para evitar a extinção da espécie. O nascimento e a sobrevivência de filhotes devem ser comemorados pois são o principal resultado de todo o investimento e trabalho coletivo pela sua conservação”, completou Marcelo Renan Santos – Coordenador do Programa de Conservação da Saíra-apunhalada.

A RPPN Reserva de Kaetés, do Instituto Marcos Daniel, foi estabelecida para a proteção do ambiente dessa espécie ameaçada e, com seus quase 700 hectares, protege outras importantes espécies ameaçadas da Mata Atlântica, dentre essas 22 ameaçadas de extinção, incluindo o sagui-da-serra-claro (Callithrix flaviceps), o bagrinho-de-caetés (Trichogenes claviger), a uruçu-capixaba (Melipona capixaba), a preguiça-de-coleira-do-sudeste (Bradypus crinitus) e a araponga (Procnias nudicollis).

A Reserva Kaetés tem um programa de turismo de observação de aves e uma agenda de visitação. Além dos atrativos naturais, possui a maior torre de observação de aves da Mata Atlântica.

