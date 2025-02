União Brasil pode ter mudanças no comando estadual, diz Rigoni

O diretório estadual do União Brasil no Espírito Santo poderá passar por mudanças em sua liderança nos próximos meses. A informação foi confirmada pelo atual presidente da sigla no Estado, Felipe Rigoni, durante entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM na manhã desta sexta-feira (28), durante o pré-lançamento da Portaria Reflorestar.

Mudanças

Questionado sobre a permanência à frente do partido, Rigoni admitiu que alterações estão sendo discutidas. “Por enquanto sim, mas estamos conversando sobre o que vai acontecer. Poderá ter mudanças”, afirmou.

Apesar da possibilidade de deixar a presidência estadual, Rigoni garantiu sua permanência no partido. “O União Brasil está firme e forte. Eu estou no União Brasil, continuo no União Brasil, me candidatarei pelo União Brasil e faremos uma chapa muito boa com nosso presidente da Assembleia, Marcelo Santos, e com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Formaremos um grupo muito forte para as eleições de 2026”, destacou.

Marcelo de olho

Nos bastidores, especulações sobre mudanças no comando do partido ganharam força entre o final de 2024 e o início de 2025. Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, teria manifestado interesse em assumir a liderança da legenda no Espírito Santo e chegou a buscar diálogo com a executiva nacional do União Brasil, representada por Antônio de Rueda, antes mesmo de formalizar sua saída do Podemos.

Na época, a movimentação gerou desconforto interno entre membros do partido no Estado. Além disso, a recente confirmação da migração do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, do MDB para o União Brasil é vista como uma estratégia para reforçar a legenda no Espírito Santo e consolidar uma frente política de peso para o próximo pleito.

Veja o vídeo:

Imagens: Enrique Monté

Leia Também: Vice-governador participa de missão técnica sobre café no Vietnã