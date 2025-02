Vice-governador participa de missão técnica sobre café no Vietnã

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), participará de uma missão técnica ao Vietnã, maior produtor mundial de café robusta. A comitiva, formada por executivos, empresários e dirigentes de entidades ligadas ao setor de café robusta/conilon, embarca nesta quinta-feira (27) para o país asiático.

O objetivo da visita é conhecer de perto o ecossistema da cafeicultura vietnamita, referência global na produção e exportação do grão. A presença do vice-governador atende a um convite feito por Nguyen Nam Hai, presidente da VICOFA (Associação de Café e Cacau do Vietnã), ao presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV), Fabrício Tristão.

A delegação capixaba contará com cerca de 15 integrantes, entre eles o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, que acompanhará os encontros técnicos e visitas a propriedades e cooperativas no país asiático.

A missão busca ampliar o conhecimento técnico e fortalecer parcerias internacionais, contribuindo para o desenvolvimento da cafeicultura capixaba, setor de grande relevância econômica para o Espírito Santo.

