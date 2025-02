URGENTE! Papa Francisco passa mal durante cerimônia no Vaticano; veja

Durante amanhã deste domingo (9), o Papa Francisco precisou de ajuda para fazer uma celebração após sentir falta de ar durante uma leitura no Vaticano.

Celebrações do Jubileu

O fato ocorreu durante uma leitura para soldados na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia fazia parte das celebrações do Jubileu da igreja católica e cerca de 30 mil militares estavam no local, segundo a agência de notícias Ansa.

Na cerimônia deste domingo, no Vaticano, o líder religioso pregou sobre a “necessidade de sempre defender a vida”. O pontífice também destacou a necessidade de “parar de cultivar o espírito de guerra”.

Vaticano preocupado

Segundo informações, é a segunda vez nesta semana em que o Francisco precisa de ajuda para finalizar um discurso. Na quarta-feira (5), ele também interrompeu o discurso.

“Quero pedir desculpas, pois com essa forte gripe que me assolou estou com dificuldade de falar”, disse o Papa.

Papa Francisco

Segundo a Santa Sé, o Papa Francisco sofre de um quadro de bronquite. No ano de 2023, ele foi hospitalizado três vezes com quadros da mesma doença. Na juventude, o Santo Padre, que reside no Vaticano, precisou tirar um pedaço do pulmão devido a uma doença respiratória.

