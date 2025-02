Veja como o fica o tempo no Espírito Santo nesta terça-feira (11)

Nesta terça-feira (11), o tempo no Espírito Santo continua quente, mas com previsão de chuvas em algumas regiões devido ao transporte de umidade do oceano para o território capixaba mantém o dia com variação de nuvens pelo Estado e são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste.

De acordo com o Incaper, na Grande Vitória e no litoral sul, chove de forma fraco no início da manhã. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas no início. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas no início da manhã no trecho litorâneo. Não há previsão de chuva nas demais áreas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 24 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 26 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 26 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 26 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 26 °C e máxima de 34 °C.