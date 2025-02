Veja quais são as principais causas de acidentes nas rodovias do ES

Levantamentos apontam que a imprudência e falta de atenção seguem sendo os maiores causadores de acidentes no Espírito Santo.

Listamos as principais causas registradas e como garantir uma viagem segura. Confira:

Reação tardia

Em primeiro lugar está a reação tardia ou ineficiente do condutor, isso porque esse fator implica diretamente em colisões, desvios de trajetórias e frenagens tardias.

Ausência de reação

Em seguida, temos a ausência de reação do condutor, causada pela distração ao falar no telefone, conversar com outros passageiros e até mesmo alterar a rota do GPS enquanto dirige. Essas ações, portanto, tiram a atenção do motorista.

Falta de atenção nos cruzamentos

Acessar a via sem observar outros veículos também está entre as causas mais comuns de acidentes. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe que, ao se aproximar de qualquer cruzamento, deve ter atenção redobrada. Além de transitar em velocidade moderada, de forma que, caso haja necessidade, possa parar o veículo com segurança.

Dirigir muito colado em outros veículos

Não respeitar a distância segura do veículo da frente, além de ser uma infração grave, também é uma das causadoras de grande parte dos acidentes que ocorrem nas estradas do Espírito Santo. As penalidades para quem não respeita a distância segura são: multa de R$ 195,23 e adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Vou te dar uma dica para garantir uma distância segura! Use a regra dos dois ou cinco segundos, mas essa ultima é indicada para veículos pesados.

Dois segundos: escolha um ponto fixo na estrada, como um poste, árvore, semáforo ou placa de sinalização e quando o carro da frente ultrapassar pelo ponto fixo, comece a contar os dois segundos. Se o seu carro passar pelo ponto fixo após a contagem, a distância é segura, caso contrário, reduza a velocidade imediatamente.

Velocidade

Dirigir em velocidade incompatível é uma infração de trânsito que pode causar punição com multa e detenção. A velocidade incompatível é aquela que gera perigo de dano, como quando o condutor trafega em velocidade excessiva ou muito baixa em locais com grande movimentação de pessoas. Confira algumas situações que podem ser consideradas incompatíveis:

Próximo de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros

Em logradouros estreitos

Em locais com grande movimentação de pessoas

Em locais com aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles

Mudança de faixa sem atenção

Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente, conforme o site do JusBrasil.

Infração: Deixar de sinalizar a mudança de faixa é uma infração grave e a penalidade é uma multa e a perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação

Responsabilidade: O motorista que muda de faixa sem atenção é responsável por qualquer acidente que cause. O condutor deve respeitar o direito de preferência dos veículos que já estão na faixa

Prevenção: O sistema de alerta de mudança de faixa avisa quando o motorista pisa na linha branca sem indicação. A atenção dispersiva, ou seja, a falta de concentração, é um fator que pode causar acidentes

Dirigir na contramão

Outro causador de acidentes nas estradas é dirigir na contramão ao realizar manobras irregulares. Quando um motorista é pego dirigindo na contramão da estrada, ele pode enfrentar uma série de penalidades, incluindo multas, pontos na carteira de motorista, remoção do veículo, e até a suspensão da carteira de motorista.

Falhas mecânicas ou elétricas

Falhas mecânicas são problemas que ocorrem em componentes mecânicos, enquanto falhas elétricas são problemas que ocorrem em componentes elétricos. Em suma, ambas podem causar graves acidentes nas estradas.

Manter a revisão do veículo em dia é uma das recomendações da Polícia Rodoviária Federal, mesmo quando as distâncias percorridas são pequenas. Além disso, garanta que os faróis estejam regulados para ver e ser visto, com lâmpadas reserva; que os pneus estejam calibrados e em bom estado; e que o motor seja revisado, com o óleo e o nível da água do radiador em dia.

Ingestão de bebidas alcoólicas

Beber e dirigir é uma infração gravíssima e pode gerar uma multa de até R$ 2.934,70, além de suspender o direito de dirigir por um ano. O álcool afeta áreas do cérebro como o córtex frontal, responsável pela coordenação motora, e o cerebelo, responsável pela leitura espacial e equilíbrio. O condutor, ao beber, perde habilidades essenciais para conduzir um veículo.

Avançar o sinal vermelho

Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima que pode causar acidentes graves, colocando em risco a segurança de todos os usuários da via. As penalidades são de multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira e risco de suspensão do direito de dirigir.

Os acidentes causados por avançar o sinal vermelho são vários, entretanto os mais comuns são colisões com outros veículos e atropelamentos.

Em resumo, é essencial que o motorista mantenha a atenção redobrada nas estradas, siga rigorosamente as normas de trânsito, assegure que a manutenção do veículo esteja sempre em dia e, por último, evite dirigir quando não se sentir bem ou seguro.

