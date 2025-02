Venda Nova: moradores afetados pela fortes chuvas podem sacar FGTS

Os moradores de Venda Nova do Imigrante que foram afetados pelas fortes chuvas dos dias 06 e 09 de janeiro já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade pública. O benefício foi viabilizado após a Prefeitura decretar Situação de Emergência, reconhecida pelo Governo Federal no dia 30 de janeiro de 2025.

O prefeito Dalton Perim, junto à Defesa Civil Municipal e ao Corpo de Bombeiros, atuou prontamente para garantir o reconhecimento da situação, oportunizando que os moradores das áreas mais impactadas tenham acesso ao recurso.

Leia também: Construção de Unidade de Saúde avança em Ibitirama

Nesse sentido, podem solicitar o saque os moradores das seguintes localidades afetadas: São João de Viçosa, Camargo, Voo Livre, Alto Tapera, Tapera, Minete, São Pedro, Vila Betânia, São Rafael, Bananeiras e Bicuíba.

Segundo Lucas Albuquerque, servidor da Defesa Civil, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil considera que, mesmo que a residência não tenha sido diretamente afetada pelas chuvas, os moradores das áreas atingidas também enfrentam prejuízos, como a perda da mobilidade e a interrupção de serviços essenciais. Por isso, eles também têm direito ao saque do FGTS por calamidade pública.

Como solicitar o saque do FGTS?

O pedido pode ser feito de duas formas:

Pelo aplicativo FGTS (Android e iOS):

1 – Acesse o aplicativo FGTS e clique em Saques;

2 – Selecione Solicitar Saque;

3 – Escolha a opção Saque por Calamidade Pública;

4 – Informe a conta bancária para o depósito do valor.

Dúvidas

Os moradores com dúvidas sobre o saque FGTS por calamidade, em Venda Nova, podem buscar atendimento presencial em uma agência da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, os interessados deverão estar munidos com documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e número do PIS/PASEP para solicitar o saque.

Prazo final para solicitação

O prazo para solicitar o saque é até o dia 24 de abril de 2025. Após essa data, não haverá prorrogação. Além disso, a Prefeitura reforça a importância de os moradores realizarem a solicitação dentro do prazo e, em caso de dúvidas, a Defesa Civil Municipal está disponível para orientações pelo telefone (28) 99919-1389.