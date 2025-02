Vereadores promovem “farra dos tíquetes” em Iconha; entenda

Além do salário de R$ 6.642,38, os vereadores de Iconha também terão direito a tíquete-alimentação e o tíquete-feira.

Os benefícios extras foram aprovados pelos próprios vereadores na última terça-feira (25), na Câmara Municipal.

A medida teve seis votos a favor e dois contra. A soma dos benefícios extras totaliza R$ 500, sendo R$ 450 referente ao auxílio-alimentação e R$ 50, do tíquete-feira.

Entre os vereadores que votaram a favor estão: Dercelino Mongin (PP), Marcelo Zucatelli (MDB), Professora Carmelita Lapa (PP), João Morello (Podemos), Fabio Dalbom (PSB) e Denivan Coutinho (Republicanos).

Já os votaram contra a medida são: Alessandro Gomes de Melo (União Brasil) e Alessandra Paganini Lourencini (União).

