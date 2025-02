Vice-prefeito Júnior Corrêa assume Secretaria de Gestão Especial

O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa, foi nomeado nesta terça-feira (18) pelo prefeito Theodorico Ferraço para o cargo de secretário municipal de Gestão Especial. A nova pasta, que é uma evolução do antigo cargo de Gerente-Geral do Município, tem como objetivo dar maior apoio à administração municipal, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

A Secretaria Municipal de Gestão Especial (SEMGESP) surge como um gabinete de assessoramento da gestão pública, com um papel mais abrangente nas áreas de obras, cultura, turismo e, especialmente, no apoio ao homem do campo, principalmente no que se refere a manutenção de estradas e o desenvolvimento agrícola, garantindo o apoio a diversas áreas essenciais para o crescimento do município.

O novo formato da pasta visa uma atuação mais estratégica, com ações macro que beneficiem toda a cidade. Embora seja uma secretaria enxuta, contará com técnicos especializados para atuar nas áreas mais diversas do município, permitindo um trabalho focado e eficiente.

Júnior Corrêa, que assume o novo cargo com entusiasmo, ressaltou a importância da função. “Estou muito honrado com a confiança do prefeito Ferraço. A Secretaria de Gestão Especial será um grande desafio, mas também uma oportunidade para contribuir ainda mais com a nossa cidade. Vamos trabalhar para dar suporte às outras secretarias, além de focar em áreas vitais como a manutenção das estradas e o desenvolvimento do homem do campo. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos cachoeirenses, com ações que tragam benefícios reais para a população.”

Já o prefeito Ferraço destacou a importância da nomeação para o fortalecimento da administração municipal. “A nomeação de Júnior Corrêa para a Secretaria de Gestão Especial é uma estratégia para dar ainda mais agilidade e eficiência à nossa gestão. Tenho certeza de que ele fará um excelente trabalho, atuando de forma integrada com as outras secretarias e fortalecendo projetos fundamentais para o progresso de Cachoeiro”.

Com essa nova estrutura, a gestão de Cachoeiro de Itapemirim segue avançando na busca por melhorias em todas as áreas essenciais para o desenvolvimento do município.

