VÍDEO | Briga termina com traumatismo craniano e prisões no Sul do ES

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em uma briga com outros dois homens, na noite da última sexta-feira (14), no bairro Juvenal Nolasco, em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar uma mulher relatou que ela e seus dois filhos, de 22 e 31 anos, estavam sendo perseguidos por um homem. Ela contou ainda que já havia registrado diversas ocorrências anteriores.

Segundo relato da mulher, o homem teria cuspido em seu rosto naquele dia e, mais tarde, passou em frente à sua casa, ameaçando-a com uma faca. Ao presenciar a ameaça, os filhos da mulher entraram em luta corporal com o homem. Um dos jovem acabou se ferindo durante a briga.

O homem que supostamente teria iniciado as ameaças precisou ser socorrido e levado ao pronto-socorro com um ferimento na região da cabeça, além de sinais de traumatismo craniano.

Ao ser questionado sobre a faca encontrada no local, o homem confirmou que o objeto era seu e alegou que o usava para se defender.

Dada a gravidade dos ferimentos e os relatos da vítima, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Alegre, onde o caso segue sendo investigado.

Leia também: Jovem é presa suspeita de abortar em banheiro de UBS em cidade do ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui