VÍDEO | Perseguição acaba com colisões e uma pessoa presa em Cachoeiro

Uma perseguição policial acabou resultando em vários acidentes e um homem preso, na tarde desta quarta-feira (12), no Centro em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o boletim de atendimento, o condutor não obedeceu a ordem de parada e uma perseguição foi iniciada.

Durante o percurso, o suspeito acabou causando alguns acidentes, colidindo inclusive com uma viatura.

Os agentes conseguiram encerrar a perseguição e o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Cachoeiro, sem lesões corporais e maus tratos.

O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado onde ficará à disposição da justiça.

