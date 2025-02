GCM e PM recuperam veículo com restrição de furto em Cachoeiro

Um veículo com restrição de furto foi recuperado pela Polícia Militar (PM) com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações d, o veículo foi flagrado inicialmente trafegando pelas ruas do Centro de Cachoeiro e com apoio da Guarda Civil Municipal realizaram a apreensão.

O condutor foi conduzido até a Delegacia de Cachoeiro.

