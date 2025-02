VÍDEO | Tentativa de fuga termina em acidente em Cachoeiro

Dois suspeitos foram presos na madrugada deste domingo (23), após tentarem fugir da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com os guardas, o carro, modelo Fiesta Sedan, cor prata, em que os dois indivíduos estavam, foi detectado pelo Cerco Eletrônico com restrição para furto e roubo.

Após o acionamento, uma equipe da GCM localizou o veículo. Ao perceberem a presença dos guardas, os suspeitos empreenderam fuga.

O condutor, que estava em alta velocidade, perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um caminhão no bairro Maria Ortís.

Os indivíduos ainda tentaram continuar a fuga a pé, mas foram capturados, levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).

