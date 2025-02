VÍDEO | Tutor é preso em flagrante por maus-tratos em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA), da Prefeitura de Vitória e da CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), realizou, nesta quarta-feira (26), a prisão de um homem, de 25 anos, suspeito de maus-tratos a um cachorro.

A equipe esteve no endereço do homem, no bairro Itararé, em Vitória, e constatou o ambiente insalubre em que o animal vivia. “No local encontramos um ambiente muito ruim para o animal. Não havia água e comida. Chegamos até esse local após uma denúncia recebida pela CPI dos Maus-Tratos. O cachorro estava extremamente magro”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.

O animal foi resgatado e ficará sob os cuidados da Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA), da Prefeitura de Vitória.

A ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência, teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

Reprodução PC

